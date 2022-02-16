Картину восстанавливали в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Работа художницы Анны Лепорской, ученицы Каземира Малевича, испорченная охранником Ельцин Центра Александром Васильевым, восстановлена. Об этом сообщил исполнительный директор ЕЦ Александр Дроздов.

«Сейчас реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Хотя, как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был поврежден лаковый слой — к счастью, дилетант работал», — приводятся слова Дроздова в telegram-канале Ельцин Центра.

Восстановлением картины занималась Третьяковская галерея. «Картина была снята с экспозиции, перенесена в хранилище, где ее через день осмотрел специально прибывший в Екатеринбург реставратор. Она оценила ущерб, после чего картина специализированной транспортной компанией отбыла в Москву», — рассказал Дроздов.

Об инциденте в галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге стало известно в середине января. Картине художницы Анны Лепорской, ученицы авангардиста Казимира Малевича, пририсовали глаза. Полиция завела уголовное дело по статье о вандализме. Позднее выяснилось, что полотно испортил охранник галереи Александр Васильев, который принял его за детский рисунок. Мужчину обязали пройти психиатрическую экспертизу.

Накануне за Васильева заступился губернатор Евгений Куйвашев. Он попросил учесть, что Васильев — ветеран боевых действий, имеет проблемы со здоровьем. «Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — писал в Instagram глава региона. А позднее свою поддержку охраннику выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

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