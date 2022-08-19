Уральского бизнесмена Бикова удивил Баку

19 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Столица Азербайджана восхитила атмосферой и архитектурой Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральский бизнесмен Артем Биков после отдыха в столице Азербайджана Баку назвал город блестящим и дружелюбным, а также отметил вклад президента страны Ильхама Алиева. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Город блестящий, дружественный, с роскошной архитектурой. Молодцы, конечно, старший Алиев (президент Азербайджана Гейдар Алиев, — прим.ред.) и младший Алиев. Они построили много интересных зданий и парков. С нами ездил замечательный водитель Гусейн из транспортной компании Automile Rent A Car In Baku, была чудесная экскурсовод Диана», — рассказал Биков. Он также отметил кухню и обстановку в ресторане Mangal Steak House и мастерство парикмахера Салмана в Barber Studio. «У него борода по пояс, он ее прячет под футболку. Плюс у него есть мини-музей в парикмахерской. Он коллекционирует все, что связано с парикмахерским делом: старые станки, бритвы, ремни для опасных бритв и т. д. Абсолютный патриот своего дела», — резюмировал бизнесмен. Единственным, что омрачило поездку, стал отель Baku Marriott Hotel Boulevard. «Отель был безобразный. Не понравилась работа персонала. Они попробовали мне выписать два счета. Один счет я закрыл. Не отменив первый, они пришли и выписали второй счет. А я имею манеру счета проверять. Это была попытка два раза продать мне одну и ту же еду. Серьезное заведение, мировая сеть. Я был полностью разочарован и недоволен», — отметил Биков. Он также рассказал, что готовит жалобу. Прямые авиаперелеты в Баку из Екатеринбурга возобновились этим летом. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступила авиакомпания «Ираэро». Рейсы выполняются два раза в неделю. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский бизнесмен Артем Биков после отдыха в столице Азербайджана Баку назвал город блестящим и дружелюбным, а также отметил вклад президента страны Ильхама Алиева. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Город блестящий, дружественный, с роскошной архитектурой. Молодцы, конечно, старший Алиев (президент Азербайджана Гейдар Алиев, — прим.ред.) и младший Алиев. Они построили много интересных зданий и парков. С нами ездил замечательный водитель Гусейн из транспортной компании Automile Rent A Car In Baku, была чудесная экскурсовод Диана», — рассказал Биков. Он также отметил кухню и обстановку в ресторане Mangal Steak House и мастерство парикмахера Салмана в Barber Studio. «У него борода по пояс, он ее прячет под футболку. Плюс у него есть мини-музей в парикмахерской. Он коллекционирует все, что связано с парикмахерским делом: старые станки, бритвы, ремни для опасных бритв и т. д. Абсолютный патриот своего дела», — резюмировал бизнесмен. Единственным, что омрачило поездку, стал отель Baku Marriott Hotel Boulevard. «Отель был безобразный. Не понравилась работа персонала. Они попробовали мне выписать два счета. Один счет я закрыл. Не отменив первый, они пришли и выписали второй счет. А я имею манеру счета проверять. Это была попытка два раза продать мне одну и ту же еду. Серьезное заведение, мировая сеть. Я был полностью разочарован и недоволен», — отметил Биков. Он также рассказал, что готовит жалобу. Прямые авиаперелеты в Баку из Екатеринбурга возобновились этим летом. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступила авиакомпания «Ираэро». Рейсы выполняются два раза в неделю. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года.