Эрдоган прилетел на Украину

18 августа 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Эрдоган встретится с Зеленским и генсеком ООН Гутеррешем (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. «Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов. Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. «Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов. Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.