Эрдоган прилетел на Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, эрдоган реджеп, зеленский владимир
Эрдоган встретится с Зеленским и генсеком ООН Гутеррешем (архивное фото) Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов.

Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. «Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов. Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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