Эрдоган прилетел на Украину

Эрдоган встретится с Зеленским и генсеком ООН Гутеррешем (архивное фото)Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов.
Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Во Львове у турецкого лидера запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. «Эрдоган во Львове. Туда он прибыл на встречу с Зеленским и Гутерришем», — сообщает telegram-канал Сигнал. По сообщению телеканала TRT, самолет Эрдогана приземлился в Польше, откуда турецкий лидер наземным транспортом поехал во Львов. Ожидается, что в рамках встречи Эрдоган и Гуттериш попытаются уговорить Зеленского согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ. Также турецкий канал A Haber передавал, что глава Турции предложит украинскому лидеру организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом источник «Известий» в дипломатических кругах утверждал о новом интересе Эрдогана на Украине.