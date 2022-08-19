Путин пересмотрит условия визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент РФ Владимир Путин согласился пересмотреть условия визита представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об своем решении он сообщил в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Путин пересмотрел требование и поддержал направление миссии экспертов МАГАТЭ в кратчайшие сроки на условиях, согласованных Украиной и Организацией Объединенных Наций», — говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца. Таким образом, российский лидер согласился, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через территорию Украины, а не РФ, на чем Москва настаивала ранее.
Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее основными целями стали защита жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация страны.
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Президент РФ Владимир Путин согласился пересмотреть условия визита представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об своем решении он сообщил в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Путин пересмотрел требование и поддержал направление миссии экспертов МАГАТЭ в кратчайшие сроки на условиях, согласованных Украиной и Организацией Объединенных Наций», — говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца. Таким образом, российский лидер согласился, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через территорию Украины, а не РФ, на чем Москва настаивала ранее. Ежедневно украинские националисты обстреливают Энергодар. В МИД РФ заявили, что украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ ВСУ обстреливать Запорожскую АЭС. Действия Киева в российском дипведомстве назвали ядерным терроризмом. Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее основными целями стали защита жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация страны.