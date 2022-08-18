18 августа 2022

Челябинский губернатор разнес главу района за ремонт школы

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Алексей Текслер посетил воскресную школу и стройку бассейна в Карабаше. Карабаш. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер остался недоволен, что за год ремонт школы так и не закончили Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда южных муниципалитетов региона 19 августа устроил разнос главе Карталинского района Анатолию Вдовину за срыв сроков ремонта школы в поселке Новокаолиновый. Губернатор усомнился, что школа откроется к 30 сентября.

«Почему за год нельзя было отремонтировать школу? Тут что, такие великие объемы? Срок сдачи объекта — 30 сентября, но у меня большие сомнения, что подрядчик успеет. Что было бы, если бы я не приехал сюда и не поставил вопрос о финансировании?», — возмутился Теклер.

От губернатора досталось и министерству образования региона. Текслер отметил, что к проблеме ремонта образовательных учреждений надо подходить системно. Минобру глава региона посоветовал не «скидывать» проблемы на муниципальные власти. Таких школ, как в Новокаолиновом много по области.

Во время своей рабочей поездки Текслер посетил Нагайбакский район, проверил ход строительства дома для детей сирот в селе Фершампенуаз. Также глава региона проверил дорогу, соединяющую поселки Джабык и Париж. Текслер отметил, что учитывая всю историю этой дороги, вопросов по качеству быть не должно.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда южных муниципалитетов региона 19 августа устроил разнос главе Карталинского района Анатолию Вдовину за срыв сроков ремонта школы в поселке Новокаолиновый. Губернатор усомнился, что школа откроется к 30 сентября. «Почему за год нельзя было отремонтировать школу? Тут что, такие великие объемы? Срок сдачи объекта — 30 сентября, но у меня большие сомнения, что подрядчик успеет. Что было бы, если бы я не приехал сюда и не поставил вопрос о финансировании?», — возмутился Теклер. От губернатора досталось и министерству образования региона. Текслер отметил, что к проблеме ремонта образовательных учреждений надо подходить системно. Минобру глава региона посоветовал не «скидывать» проблемы на муниципальные власти. Таких школ, как в Новокаолиновом много по области. Во время своей рабочей поездки Текслер посетил Нагайбакский район, проверил ход строительства дома для детей сирот в селе Фершампенуаз. Также глава региона проверил дорогу, соединяющую поселки Джабык и Париж. Текслер отметил, что учитывая всю историю этой дороги, вопросов по качеству быть не должно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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