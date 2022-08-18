Челябинский губернатор разнес главу района за ремонт школы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда южных муниципалитетов региона 19 августа устроил разнос главе Карталинского района Анатолию Вдовину за срыв сроков ремонта школы в поселке Новокаолиновый. Губернатор усомнился, что школа откроется к 30 сентября.
«Почему за год нельзя было отремонтировать школу? Тут что, такие великие объемы? Срок сдачи объекта — 30 сентября, но у меня большие сомнения, что подрядчик успеет. Что было бы, если бы я не приехал сюда и не поставил вопрос о финансировании?», — возмутился Теклер.
От губернатора досталось и министерству образования региона. Текслер отметил, что к проблеме ремонта образовательных учреждений надо подходить системно. Минобру глава региона посоветовал не «скидывать» проблемы на муниципальные власти. Таких школ, как в Новокаолиновом много по области.
Во время своей рабочей поездки Текслер посетил Нагайбакский район, проверил ход строительства дома для детей сирот в селе Фершампенуаз. Также глава региона проверил дорогу, соединяющую поселки Джабык и Париж. Текслер отметил, что учитывая всю историю этой дороги, вопросов по качеству быть не должно.
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