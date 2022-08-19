19 августа 2022

МИД: Россия уйдет от «токсичных» доллара и евро

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
В МИД РФ пообещали уйти от использования доллара и евро Фото:

Россия в скором времени уйдет от «токсичных» доллара и евро. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«На фоне усиливающегося геополитического давления „коллективного Запада“ единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших „токсичными“ валют, в первую очередь доллара США и евро», — передал Панкин ТАСС. По его словам, страна перейдет на расчеты преимущественно в национальных валютах.

По мнению Пушкова, нынешняя модель мировой финансовой системы, созданная США, показала себя «малопригодной к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран». Он отметил, что отрадно видеть, как многие страны задумались о дедолларизации внешнеэкономической деятельности.

Ранее эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ предрекли снижение роли американского доллара в мировой финансовой системе. Тем не менее, кандидат экономических наук Галина Кузнецова считает, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте.

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Россия в скором времени уйдет от «токсичных» доллара и евро. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «На фоне усиливающегося геополитического давления „коллективного Запада“ единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших „токсичными“ валют, в первую очередь доллара США и евро», — передал Панкин ТАСС. По его словам, страна перейдет на расчеты преимущественно в национальных валютах. По мнению Пушкова, нынешняя модель мировой финансовой системы, созданная США, показала себя «малопригодной к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран». Он отметил, что отрадно видеть, как многие страны задумались о дедолларизации внешнеэкономической деятельности. Ранее эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ предрекли снижение роли американского доллара в мировой финансовой системе. Тем не менее, кандидат экономических наук Галина Кузнецова считает, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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