МИД: Россия уйдет от «токсичных» доллара и евро

Россия в скором времени уйдет от «токсичных» доллара и евро. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«На фоне усиливающегося геополитического давления „коллективного Запада“ единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших „токсичными“ валют, в первую очередь доллара США и евро», — передал Панкин ТАСС. По его словам, страна перейдет на расчеты преимущественно в национальных валютах.
По мнению Пушкова, нынешняя модель мировой финансовой системы, созданная США, показала себя «малопригодной к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран». Он отметил, что отрадно видеть, как многие страны задумались о дедолларизации внешнеэкономической деятельности.
Ранее эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ предрекли снижение роли американского доллара в мировой финансовой системе. Тем не менее, кандидат экономических наук Галина Кузнецова считает, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и имеет резервы, которые привязаны к американской валюте.
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