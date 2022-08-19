Губернатору Куйвашеву дали краба на Дне города в Екатеринбурге. Фото

20 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вместе с горожанами отмечает День рождения Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву подарили краба во время празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «На празднике меня поймали организаторы „Недели моды“, подарили краба. Почувствовал себя немного [ведущим программы „Поле чудес“] Леонидом Якубовичем», — написал Куйвашев. Ранее он рассказывал, что планирует отмечать день рождения Екатеринбурга весь день, и приглашал горожан подходить и знакомиться. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции. Фото из telegram-канала Евгения Куйвашева

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву подарили краба во время празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «На празднике меня поймали организаторы „Недели моды“, подарили краба. Почувствовал себя немного [ведущим программы „Поле чудес“] Леонидом Якубовичем», — написал Куйвашев. Ранее он рассказывал, что планирует отмечать день рождения Екатеринбурга весь день, и приглашал горожан подходить и знакомиться. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.