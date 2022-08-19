19 августа 2022

Губернатору Куйвашеву дали краба на Дне города в Екатеринбурге. Фото

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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вместе с горожанами отмечает День рождения Екатеринбурга Фото:

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву подарили краба во время празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале.

«На празднике меня поймали организаторы „Недели моды“, подарили краба. Почувствовал себя немного [ведущим программы „Поле чудес“] Леонидом Якубовичем», — написал Куйвашев. Ранее он рассказывал, что планирует отмечать день рождения Екатеринбурга весь день, и приглашал горожан подходить и знакомиться.

В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву подарили краба во время празднования Дня города в Екатеринбурге. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «На празднике меня поймали организаторы „Недели моды“, подарили краба. Почувствовал себя немного [ведущим программы „Поле чудес“] Леонидом Якубовичем», — написал Куйвашев. Ранее он рассказывал, что планирует отмечать день рождения Екатеринбурга весь день, и приглашал горожан подходить и знакомиться. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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