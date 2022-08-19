Евгений Куйвашев раскрыл, как отметит день рождения Екатеринбурга

20 августа 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

20 августа в Екатеринбурге отпразднуют 299-летие со дня основания города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует весь день отмечать день города в Екатеринбурге с горожанами. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Сегодня праздник у столицы нашей области — у Екатеринбурга. Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — заявил губернатор. В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует весь день отмечать день города в Екатеринбурге с горожанами. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Сегодня праздник у столицы нашей области — у Екатеринбурга. Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — заявил губернатор. В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.