19 августа 2022

Евгений Куйвашев раскрыл, как отметит день рождения Екатеринбурга

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20 августа в Екатеринбурге отпразднуют 299-летие со дня основания города Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует весь день отмечать день города в Екатеринбурге с горожанами. Об этом он написал у себя в telegram-канале.

«Сегодня праздник у столицы нашей области — у Екатеринбурга. Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — заявил губернатор.

В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует весь день отмечать день города в Екатеринбурге с горожанами. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Сегодня праздник у столицы нашей области — у Екатеринбурга. Собираюсь весь день отмечать вместе с горожанами, не стесняйтесь подходить», — заявил губернатор. В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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