«Украиїнський Тиждень»: Арестович не работает в офисе Зеленского

Советник Зеленского Арестович в офисе президента Украины не работает Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Алексея Арестовича, который обычно представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, нет в списке сотрудников администрации украинского главы. Об этом пишет «Украиїнський Тиждень».

По словам издания, в настоящий момент у президента Украины Владимира Зеленского и руководства офиса президента всего 46 штатных и внештатных советников. И в этом списке Алексея Арестовича, который по сей день представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, — нет. Соответствующие документы направили изданию в офисе президента в ответ на запрос.

Ранее Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз россиянам. Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU предположил, что Арестович планирует сместить Зеленского.

Ответ на запрос от офиса президента Украины Украиїнський Тиждень

Ответ на запрос от Офиса президента Украины Украиїнський Тиждень