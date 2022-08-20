«Украиїнський Тиждень»: Арестович не работает в офисе Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Советник Зеленского Арестович в офисе президента Украины не работает Фото:

Алексея Арестовича, который обычно представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, нет в списке сотрудников администрации украинского главы. Об этом пишет «Украиїнський Тиждень».

По словам издания, в настоящий момент у президента Украины Владимира Зеленского и руководства офиса президента всего 46 штатных и внештатных советников. И в этом списке Алексея Арестовича, который по сей день представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, — нет. Соответствующие документы направили изданию в офисе президента в ответ на запрос.

Ранее Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз россиянам. Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU предположил, что Арестович планирует сместить Зеленского.

Ответ на запрос от офиса президента Украины

Ответ на запрос от Офиса президента Украины

Ответ на запрос от офиса президента Украины

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Алексея Арестовича, который обычно представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, нет в списке сотрудников администрации украинского главы. Об этом пишет «Украиїнський Тиждень». По словам издания, в настоящий момент у президента Украины Владимира Зеленского и руководства офиса президента всего 46 штатных и внештатных советников. И в этом списке Алексея Арестовича, который по сей день представляется советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, — нет. Соответствующие документы направили изданию в офисе президента в ответ на запрос. Ранее Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз россиянам. Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU предположил, что Арестович планирует сместить Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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