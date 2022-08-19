В Екатеринбурге националисты заставили извиняться гея-патриота. Видео

20 августа 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Травести-артиста Сергея Нечаева поймали и сняли на видео его извинения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге представители радикального движения заставили на камеру извиниться травести-артиста, устроившего патриотичную сценку в гей-клубе. Видео появилось в группе «Россия Z консервативная» в соцсети «ВКонтакте». «Соратники из Екатеринбургского отделения „России Консервативной“ провели беседу с трансвеститом из Екатеринбурга Сергеем Нечаевым (Бомба Киберсиси, — прим. ред.). Мы посчитали поступок Нечаева оскорблением России и русского народа. Исполнять гимн нашей страны под флагом ЛГБТ тем более на фоне происходящих в мире событий — оскорбление. Нечаев дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится», — рассказали авторы поста. К посту прикрепили видео, на котором Нечаев просит прощения: «Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке, больше такого не повторится». 7 августа в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Этим возмутились многие медийные личности, в частности, депутат Виталий Милонов. Сам Нечаев попросил не делать из него врага народа и рассказал, что не хотел никого оскорбить своим поведением.

В Екатеринбурге представители радикального движения заставили на камеру извиниться травести-артиста, устроившего патриотичную сценку в гей-клубе. Видео появилось в группе «Россия Z консервативная» в соцсети «ВКонтакте». «Соратники из Екатеринбургского отделения „России Консервативной“ провели беседу с трансвеститом из Екатеринбурга Сергеем Нечаевым (Бомба Киберсиси, — прим. ред.). Мы посчитали поступок Нечаева оскорблением России и русского народа. Исполнять гимн нашей страны под флагом ЛГБТ тем более на фоне происходящих в мире событий — оскорбление. Нечаев дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится», — рассказали авторы поста. К посту прикрепили видео, на котором Нечаев просит прощения: «Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств. Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Я сожалею о своем поступке, больше такого не повторится». 7 августа в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Этим возмутились многие медийные личности, в частности, депутат Виталий Милонов. Сам Нечаев попросил не делать из него врага народа и рассказал, что не хотел никого оскорбить своим поведением.