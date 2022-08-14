Исполнивший гимн РФ с флагом ЛГБТ екатеринбуржец обратился к подписчикам в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Травести-артист Сергей Нечаев, выступающий под псевдонимом Бомба КиберСиси в Екатеринбурге, опубликовал в соцсетях пост, в котором попросил не делать из него врага народа и страны. Он подробнее рассказал о своей позиции.

«Исполняя гимн своей страны, я не думал, что его посчитают нарушением использования государственных символов. И тем более оскорблением и осквернением. Я живу в этой стране, я люблю эту страну, мне нравится жить здесь […] Хватит из меня пытаться сделать врага народа и страны», — написал Нечаев у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ).

Также травести-артист пояснил, что держал флаг ЛГБТ во время исполнения гимна РФ, потому что в клубе была добрая, позитивная и толерантная публика, которая знала, куда пришла. В конце поста он добавил, что будет рад видеть на своих выступлениях всех, независимо от сексуальных предпочтений.

7 августа в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами».

Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота, а сотрудники полиции завели на него административное дело.

Фото из соцсетей артиста

Фото из соцсетей артиста