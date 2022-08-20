Политолог объяснил, почему офис Зеленского отрекся от Арестовича

В офисе Зеленского открестились от Арестовича из-за неоднозначных высказываний последнего Фото: Официальный сайт президента Украины

Политолог Сергей Поляков объяснил, почему офис президента Украины Владимира Зеленского открестился от Алексея Арестовича, который продолжает называть себя советником главы офиса президента Украины. Эксперт рассказал URA.RU, что причиной этому являются неоднозначные заявления Арестовича.

«Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы — что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», — рассказал Полянский корреспонденту URA.RU. Он также отметил, что на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс.

Ранее украинские СМИ выяснили, что Арестович не работает в офисе Зеленского. Данную информацию подтвердили в самом офисе президента Украины. Среди неоднозначных заявлений Арестовича, которые неугодны киевскому режиму, например, его выступление против запрета на выдачу виз россиянам.