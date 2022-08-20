Екатеринбуржцы отметили первый День города без ковидных ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге завершилось празднование Дня города, которое в этом году выпало на 20 августа. В течение всего дня корреспонденты URA.RU внимательно следили за различными площадками. О том, что происходило в городе с утра до вечера — в фоторепортаже URA.RU.

Началось торжество в десять утра с официальной части — открытия торжественной церемонии и возложения цветов к основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Затем открылись площадки, доступные для всех горожан — это выставка ретроавтомобилей, театральный фестиваль, танцевальный чемпионат и многое другое.

URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.

На Вайнера открылись часы, давшие старт отсчету до 300-летия Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На открытии собрались не только официальные лица — интерес проявили и екатеринбуржцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выставка ретроавтомобилей заинтересовала и горожан, и официальные лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кто-то представлял свой автомобиль не стандартно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ярких людей в День города было много Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На «Городскую свадьбу» молодожены прибыли на свадебных кортежах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вместе с ними — родственники и друзья, которые решили поддержать конкурсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прогнозируемый ливень так и не настиг город — в Екатеринбурге стоял солнцепек, от которого екатеринбуржцы скрывались под зонтиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В парк Маяковского люди стекались в течение всего Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В один из часов дождик все-таки стал накрапывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время театрального фестиваля некоторым пришлось примерить на себя роль реквизита Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бизнес в День города явно шел в гору Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге было множество музыкальных площадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые из них образовывались стихийно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Завершался День города выступлениями известных музыкантов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У Октябрьской площади выступал бард Александр Новиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вторым гостем стал Александр Маршал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU