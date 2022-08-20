В Екатеринбурге завершилось празднование Дня города, которое в этом году выпало на 20 августа. В течение всего дня корреспонденты URA.RU внимательно следили за различными площадками. О том, что происходило в городе с утра до вечера — в фоторепортаже URA.RU.
Началось торжество в десять утра с официальной части — открытия торжественной церемонии и возложения цветов к основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Затем открылись площадки, доступные для всех горожан — это выставка ретроавтомобилей, театральный фестиваль, танцевальный чемпионат и многое другое.
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В Екатеринбурге завершилось празднование Дня города, которое в этом году выпало на 20 августа. В течение всего дня корреспонденты URA.RU внимательно следили за различными площадками. О том, что происходило в городе с утра до вечера — в фоторепортаже URA.RU. Началось торжество в десять утра с официальной части — открытия торжественной церемонии и возложения цветов к основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Затем открылись площадки, доступные для всех горожан — это выставка ретроавтомобилей, театральный фестиваль, танцевальный чемпионат и многое другое. URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.