20 августа 2022

Как Екатеринбург отметил День города. Фоторепортаж URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Екатеринбуржцы отметили первый День города без ковидных ограничений Фото:

В Екатеринбурге завершилось празднование Дня города, которое в этом году выпало на 20 августа. В течение всего дня корреспонденты URA.RU внимательно следили за различными площадками. О том, что происходило в городе с утра до вечера — в фоторепортаже URA.RU.

Началось торжество в десять утра с официальной части — открытия торжественной церемонии и возложения цветов к основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Затем открылись площадки, доступные для всех горожан — это выставка ретроавтомобилей, театральный фестиваль, танцевальный чемпионат и многое другое.

URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.

Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
На Вайнера открылись часы, давшие старт отсчету до 300-летия Екатеринбурга
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
На открытии собрались не только официальные лица — интерес проявили и екатеринбуржцы
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Выставка ретроавтомобилей заинтересовала и горожан, и официальные лица
Фото:
День города. Екатеринбург
Кто-то представлял свой автомобиль не стандартно
Фото:
День города. Екатеринбург
Ярких людей в День города было много
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
На «Городскую свадьбу» молодожены прибыли на свадебных кортежах
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
А вместе с ними — родственники и друзья, которые решили поддержать конкурсантов
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Прогнозируемый ливень так и не настиг город — в Екатеринбурге стоял солнцепек, от которого екатеринбуржцы скрывались под зонтиками
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
В парк Маяковского люди стекались в течение всего
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
В один из часов дождик все-таки стал накрапывать
Фото:
День города. Екатеринбург
Во время театрального фестиваля некоторым пришлось примерить на себя роль реквизита
Фото:
День города. Екатеринбург
Бизнес в День города явно шел в гору
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
В Екатеринбурге было множество музыкальных площадок
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Некоторые из них образовывались стихийно
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Завершался День города выступлениями известных музыкантов
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
У Октябрьской площади выступал бард Александр Новиков
Фото:
День города. Екатеринбург
Вторым гостем стал Александр Маршал
Фото:
Празднование 299-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
На площади 1905 года выступил Олег Митяев
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В Екатеринбурге завершилось празднование Дня города, которое в этом году выпало на 20 августа. В течение всего дня корреспонденты URA.RU внимательно следили за различными площадками. О том, что происходило в городе с утра до вечера — в фоторепортаже URA.RU. Началось торжество в десять утра с официальной части — открытия торжественной церемонии и возложения цветов к основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Затем открылись площадки, доступные для всех горожан — это выставка ретроавтомобилей, театральный фестиваль, танцевальный чемпионат и многое другое. URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога. Завершился праздник светомузыкальным шоу и праздничным салютом.
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