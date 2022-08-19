Клава Кока прилетела в Екатеринбург на День города. Видео

20 августа 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Певица выступит в Преображенском парке Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока пригласила горожан на свое выступление, которое пройдет в рамках Дня города. Кока выступит в Преображенском парке. Об этом она рассказала у себя в соцсетях. «Ночью еду в Екатеринбург, в свой родной и любимый город, чтобы поздравить всех своих с Днем города. Поэтому жду вас в Преображенском парке, вход свободный. Увидимся», — рассказала Клава Кока у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Затем она выложила фотографию из самолета и написала: «Пятый перелет за четыре дня». В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока пригласила горожан на свое выступление, которое пройдет в рамках Дня города. Кока выступит в Преображенском парке. Об этом она рассказала у себя в соцсетях. «Ночью еду в Екатеринбург, в свой родной и любимый город, чтобы поздравить всех своих с Днем города. Поэтому жду вас в Преображенском парке, вход свободный. Увидимся», — рассказала Клава Кока у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Затем она выложила фотографию из самолета и написала: «Пятый перелет за четыре дня». В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.