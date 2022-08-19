19 августа 2022

Клава Кока прилетела в Екатеринбург на День города. Видео

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Певица выступит в Преображенском парке Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока пригласила горожан на свое выступление, которое пройдет в рамках Дня города. Кока выступит в Преображенском парке. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

«Ночью еду в Екатеринбург, в свой родной и любимый город, чтобы поздравить всех своих с Днем города. Поэтому жду вас в Преображенском парке, вход свободный. Увидимся», — рассказала Клава Кока у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Затем она выложила фотографию из самолета и написала: «Пятый перелет за четыре дня».

В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока пригласила горожан на свое выступление, которое пройдет в рамках Дня города. Кока выступит в Преображенском парке. Об этом она рассказала у себя в соцсетях. «Ночью еду в Екатеринбург, в свой родной и любимый город, чтобы поздравить всех своих с Днем города. Поэтому жду вас в Преображенском парке, вход свободный. Увидимся», — рассказала Клава Кока у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Затем она выложила фотографию из самолета и написала: «Пятый перелет за четыре дня». В Екатеринбурге 20 августа отметят 299-летие со дня основания города. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока, певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также бард Александр Новиков. Помимо традиционных концертов знаменитостей горожан ждет театральный фестиваль, городская дискотека и светомузыкальное представление на Макаровском мосту. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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