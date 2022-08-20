Украинские беженцы покидают Испанию из-за низкого уровня жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за серьезных экономических проблем. Об этом пишет газета L’Indépendant. По данным издания, в страну прибыли около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация для большинства из них оказывается «сложной задачей».

«Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», — цитирует газета заявление Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.

Издание также приводит свидетельство 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который теперь вынужден «бежать от инфляции и нищеты в Испании». « Мне очень жаль, что мне приходится писать этот пост, но я возвращаюсь на Украину. Я не могу жить здесь, я просто работаю, чтобы платить арендную плату и еду», — рассказал мужчина. Вместе с ним, по информации газеты, около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Многие украинцы эмигрировали в Европу. Однако большинство из них жалуется на тяжелые условия труда и низкий уровень жизни. Так, украинцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить», часть из них задумываются о проституции. Неудобства из-за большого потока беженцев испытывают и граждане ЕС. Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев их своих домов. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась не готова к такому огромному потоку беженцев.