NRK: украинцы в Норвегии задумались о проституции ради выживания

20 июля 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы в Норвегии стоят в очередях за едой и задумываются о проституции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить», часть из них задумываются о проституции. Об этом говорится в сюжете телекомпании NRK. «Экономическая ситуация настолько сложна, что некоторые [беженцы] подумывают о проституции», — пишет СМИ. По словам авторов, все больше украинцев в городе Ставангер вынуждены обращаться за продовольственной помощью, чтобы свести концы с концами. «В старых заводских помещениях стоят груды сумок. Снаружи ждут около 50 украинцев», — говорится в материале. Подобная проблема наблюдается и в других городах Норвегии. По словам представителя благотворительной организации Caritas Norway Александра Голдинга, украинские беженцы также вынуждены стоять в очередях за едой в Осло и Тронхейме. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. В Германии ранее им предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена. Польша перестала выплачивать пособия беженцам. Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение украинцев, объяснив это решение нехваткой жилья для них. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить», часть из них задумываются о проституции. Об этом говорится в сюжете телекомпании NRK. «Экономическая ситуация настолько сложна, что некоторые [беженцы] подумывают о проституции», — пишет СМИ. По словам авторов, все больше украинцев в городе Ставангер вынуждены обращаться за продовольственной помощью, чтобы свести концы с концами. «В старых заводских помещениях стоят груды сумок. Снаружи ждут около 50 украинцев», — говорится в материале. Подобная проблема наблюдается и в других городах Норвегии. По словам представителя благотворительной организации Caritas Norway Александра Голдинга, украинские беженцы также вынуждены стоять в очередях за едой в Осло и Тронхейме. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. В Германии ранее им предложили разместиться на территории бывшего концлагеря Заксенхаузена. Польша перестала выплачивать пособия беженцам. Шотландия на три месяца приостановила прием заявок на размещение украинцев, объяснив это решение нехваткой жилья для них.