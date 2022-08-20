В Совфеде предупредили НАТО о начале решительных действий России

Когда НАТО услышит доводы России, напряжение в отношениях снизится Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам безопасности. До этого момента Москва будет делать все для обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Не счесть, сколько раз вас предупреждали: остановитесь, прекратите движение к нашим границам <…> Ну, а теперь не обижайтесь! Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — написал он в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не Россия «все это начинала».

Ранее в Совете безопасности предупреждали, что Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Также в Китае описывали решительные меры РФ в случае нападения Североатлантического альянса на Крым.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверял, что таким образом Москва предотвратила готовящееся нападение НАТО на территории РФ.