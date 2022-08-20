Япония будет защищаться от Китая крылатыми ракетами

Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности для защиты от Китая. Об этом пишет японское агентство «Иомиури».
«Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение „разрыва“ в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», — пишет «Иомиури».
Ранее пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. На фоне обострения в Тихоокеанском регионе председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что страна будет «сближаться» с НАТО.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»