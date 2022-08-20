Япония будет защищаться от Китая крылатыми ракетами

21 августа 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Япония хочет разместить на своей территории тысячу крылатых ракет Фото: официальный сайт Министерства обороны США Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности для защиты от Китая. Об этом пишет японское агентство «Иомиури». «Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение „разрыва“ в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», — пишет «Иомиури». Ранее пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. На фоне обострения в Тихоокеанском регионе председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что страна будет «сближаться» с НАТО.

Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности для защиты от Китая. Об этом пишет японское агентство «Иомиури». «Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение „разрыва“ в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», — пишет «Иомиури». Ранее пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. На фоне обострения в Тихоокеанском регионе председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что страна будет «сближаться» с НАТО.