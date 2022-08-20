20 августа 2022

Япония будет защищаться от Китая крылатыми ракетами

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Япония хочет разместить на своей территории тысячу крылатых ракет Фото:

Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности для защиты от Китая. Об этом пишет японское агентство «Иомиури».

«Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение „разрыва“ в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», — пишет «Иомиури».

Ранее пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. На фоне обострения в Тихоокеанском регионе председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что страна будет «сближаться» с НАТО.

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Япония планирует принять на вооружение тысячу крылатых ракет большой дальности для защиты от Китая. Об этом пишет японское агентство «Иомиури». «Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение „разрыва“ в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», — пишет «Иомиури». Ранее пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. На фоне обострения в Тихоокеанском регионе председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки заявил, что страна будет «сближаться» с НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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