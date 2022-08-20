20 августа 2022
19 августа 2022

В Ноябрьске в аварии погиб водитель иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Водитель иномарки выехал на встречку, сообщили в Госавтоинспекции Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».

Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с «Камазом». «В результате ДТП водитель Renault погиб», — сообщили в ведомстве.

Авария случилась на 17-м километре автодороги «подъезд к г. Ноябрьск» днем 20 августа. В этот же день на перекрестке проспекта Мира и улицы Северная столкнулись Toyota и Ford. Водитель Toyota в результате ДТП доставлен в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Ноябрьске (ЯНАО) в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте». Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с «Камазом». «В результате ДТП водитель Renault погиб», — сообщили в ведомстве. Авария случилась на 17-м километре автодороги «подъезд к г. Ноябрьск» днем 20 августа. В этот же день на перекрестке проспекта Мира и улицы Северная столкнулись Toyota и Ford. Водитель Toyota в результате ДТП доставлен в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...