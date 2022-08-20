В Ноябрьске в аварии погиб водитель иномарки

Водитель иномарки выехал на встречку, сообщили в Госавтоинспекции
В Ноябрьске (ЯНАО) в ДТП с грузовиком погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ямала на странице в соцсети «ВКонтакте».
Водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с «Камазом». «В результате ДТП водитель Renault погиб», — сообщили в ведомстве.
Авария случилась на 17-м километре автодороги «подъезд к г. Ноябрьск» днем 20 августа. В этот же день на перекрестке проспекта Мира и улицы Северная столкнулись Toyota и Ford. Водитель Toyota в результате ДТП доставлен в больницу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) мотоцикл столкнулся с иномаркой. Мотоциклист погиб.
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