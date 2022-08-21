Британцы подсказали россиянам способ выполнить поручение Путина

Следует наливать алкоголь в бокалы меньшего размера, заявили британские ученые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Британские ученые из Кембриджского университета нашли способ снизить употребление алкоголя. Ранее президент России Владимир Путин поручил бороться с высоким уровнем алкоголизации в России.

«В течение двух 14-дневных периодов участникам исследования предлагалось заранее покупать установленное количество вина в емкостях объемом 75 миллилитров или 37,5 миллилитров. Также добровольцы были разделены на две группы в зависимости от бокалов, из которых им нужно было пить приобретенное вино. Достаточно всего лишь наливать спиртное в небольшие бокалы или пить его из маленьких бутылок. Исследование показало, что использование бокалов меньшего размера снизило потребление алкоголя в среднем на 6,5%, а маленькие бутылки уменьшили количество выпитого вина на 3,6%», — передает «Ридус» данные исследования.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что власти не должны «запихивать под ковер» проблему высокой алкоголизации в России. Путин подчеркнул, что этой острой проблемой необходимо заниматься. Глава государства заявил, что для борьбы с алкоголизмом необходимо заниматься пропагандой здорового образа жизни.