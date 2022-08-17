Путин рассказал, как победить алкоголизм в России

Владимир Путин перечислил методы борьбы с алкоголизмом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пропаганда здорового образа жизни поможет победить алкоголизм в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом „алкоголизм“ и „алкогольный психоз“ в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Первое — нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь. Второе — одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься. Здесь есть над чем работать», — сказал Путин.

Президент отметил, что гражданам нельзя запрещать пить. «Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявлял, что власти не должны «запихивать под ковер» проблему высокой алкоголизации в России. Путин подчеркнул, что этой острой проблемой необходимо заниматься.