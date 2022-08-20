СК проверит обвинения тюменского паралимпийца в педофилии

Паралимпийца в педофилии обвинила его бывшая сожительница Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет РФ начал проверку после обвинений паралимпийца Игоря Плотникова (победителя Паралимпийских игр по плаванью, уроженца ХМАО и гражданина Тюмени) в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

«Следователями по данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С учетом полученных данных будет вынесено законное процессуальное решение», — об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области изданию 72.ru. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле руководства.

Ранее URA.RU писало, что Игоря Плотникова в педофилии обвинила его бывшая возлюбленная Екатерина Цыганкова. По ее словам, мужчина домогался к их общему сыну. Юрист паралимпийца Марк Шмелев заявил, что уголовное дело на отца закрыли, так как нет обстоятельств для уголовного преследования. Также он добавил, что заявления о клевете писать на женщину не будут, потому что может пострадать ребенок. Позже глава Следственного комитета РФ взял на личный контроль ход этого дела.