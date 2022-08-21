Миронов предложил отказаться от платного обучения в вузах

Миронов предлагает перевести российскую систему высшего образования на полностью бюджетное финансирование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российский вузах нужно полностью отказаться от платного обучения. С данной инициативой в своем telegram-канале выступил член Государственной думы РФ, председатель партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Призываю перевести российскую систему высшего образования на полностью бюджетное финансирование и отказаться от платной подготовки студентов», — написал он. Как рассказал Миронов, данное решение предусматривает и законопроект, который «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму в мае прошлого года. Он уточнил, что в стране, где остро стоит проблема импортозамещения, платного образования быть не может.

Депутат Госдумы также отмечает, что в региональных вузах участились случаи, когда наоборот не хватает абитуриентов. В связи с этим, вузы увеличивают количество бюджетных мест, чтобы замотивировать молодых людей поступать, но Сергей Миронов считает, что «это полумера».

Ранее партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ежегодную выплату для семей с детьми, обучающимися в школах и вузах России. Сумма выплат составит 30 тысяч рублей. Кроме того, партия Миронова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой перечислять россиянам средства на покупку продовольственных товаров отечественного производства.