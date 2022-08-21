Активистки обнажились перед Шольцем в знак протеста

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Перед Шольцем внезапно для него самого оголили грудь Фото:
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Газовый кризис в Европе

Две девушки устроили акцию протеста на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, оголив перед ним груди. Об этом сообщает немецкая газета Bild (заблокирована на территории РФ).

По словам издания, когда Шольц проводил фотосессию с двумя девушками, те неожиданно сорвали с себя майки и оголили грудь. «На торсах отчетливо читалась надпись на английском: „Gas embargo now!“ (Газовое эмбарго сейчас)», — уточняет газета.

Своей акцией девушки выразили несогласие с запретом на импорт российского газа. Охрана в итоге быстро отреагировала и увела девушек, но сам Шольц выглядел растерянным.

Фотосессия с канцлером ФРГ проходила в рамках «Дня открытых дверей» на территории его ведомства в Берлине. В итоге, любой желающий мог в этот день посетить мероприятие и даже сфотографироваться с главой страны.

Ранее немцы взбунтовались против Шольца из-за его санкций против России. Активисты освистали политика во время его выступления в городе Нойруппин. Также жители страны ему кричали — «предатель».

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Сообщалось, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Кроме того, Шольц принял решение остановить газопровод «Северный поток», который поставляет газ из России в Германию, на три дня.

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Две девушки устроили акцию протеста на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, оголив перед ним груди. Об этом сообщает немецкая газета Bild (заблокирована на территории РФ). По словам издания, когда Шольц проводил фотосессию с двумя девушками, те неожиданно сорвали с себя майки и оголили грудь. «На торсах отчетливо читалась надпись на английском: „Gas embargo now!“ (Газовое эмбарго сейчас)», — уточняет газета. Своей акцией девушки выразили несогласие с запретом на импорт российского газа. Охрана в итоге быстро отреагировала и увела девушек, но сам Шольц выглядел растерянным. Фотосессия с канцлером ФРГ проходила в рамках «Дня открытых дверей» на территории его ведомства в Берлине. В итоге, любой желающий мог в этот день посетить мероприятие и даже сфотографироваться с главой страны. Ранее немцы взбунтовались против Шольца из-за его санкций против России. Активисты освистали политика во время его выступления в городе Нойруппин. Также жители страны ему кричали — «предатель». Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Сообщалось, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Кроме того, Шольц принял решение остановить газопровод «Северный поток», который поставляет газ из России в Германию, на три дня.
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