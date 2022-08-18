Немцы взбунтовались против Шольца из-за его санкций против России

18 августа 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц проводит политику, противоречащую интересам граждан ФРГ, считают пользователи Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители ФРГ недовольны правлением канцлера Олафа Шольца. Читатели немецкого издания Focus поддержали активистов, встретивших политика свистом и криками «предатель» во время его выступления в городе Нойруппин. Пользователи не видят смысла в антироссийских ограничениях Германии, которые наносят больший вред самим гражданам ФРГ. «А чего он ждал от своей политики, хотя политикой это никак нельзя назвать, это только разрушение одной из богатейших стран и обнищание пенсионеров. И покуда на несогласных вешают „ярлык“ нацистов, совершенно закономерно, что многие сегодня назло выбирают АдГ. Такая политика, которую проводит „Светофор“ (правящая коалиция в Германии — прим. URA.RU), целиком и полностью направлена против собственного народа!» — написал пользователь Peter-Paul Reitz. В своей речи Шольц затрагивал тему инфляции и борьбы с ростом цен. Тем временем, по данным издания, в акции протеста принимали участие представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». Читатель под ником Michael Schäfer написал: «То, что левые и правые собрались для совместной демонстрации, не вцепившись при этом друг другу в глотки, — нонсенс. Когда левые и правые отбрасывают свои разногласия ради общей цели, это должно заставить правительство всерьез задуматься». Недовольные политикой пользователи поддержали протестующих, выкрикивающих канцлеру «проваливай». «Любой, кто проводит политику против собственных граждан, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает денег, чтобы раздавать их всему миру, вот только для собственных граждан их мало, если они вообще остались. Взглянув на нашу инфраструктуру, школы и так далее, остается только плакать. Больницы и дома престарелых давно работают на пределе возможностей. Шольц в этой стране никому не нужен. А, и если кто-то скажет, что только представители АдГ выражали недовольство, то этот мотив уже устарел», — считает Jörg Lange. Читатели посмеялись над обещаниями Шольца провести работу по обеспечению мер поддержки населения. «Все это вполне объяснимо после того, что „Светофор“ сделал с населением за время энергетического кризиса. Не понимаю, почему нельзя ограничить цену на электроэнергию, произведенную в Германии? Во Франции это сработало, а мы вместо этого получаем еще один налог. Так называемые льготы настолько смехотворно малы, что не помогают справиться с возросшим бременем», — поделился tobias hase. Пользователи начали сомневаться в самом руководстве страны. «Вероятно, в будущем это будет происходить чаще. Видимо, многие еще не осознали, с какими дополнительными расходами им придется столкнуться. Тогда уже могут возникнуть сомнения в самом руководстве страны», — предсказал один из комментаторов. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Немецкие СМИ отмечали, что депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Уточнялось, что Германия на 50% зависит от импорта российского газа и с этим не удастся покончить «в одночасье». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ФРГ недовольны правлением канцлера Олафа Шольца. Читатели немецкого издания Focus поддержали активистов, встретивших политика свистом и криками «предатель» во время его выступления в городе Нойруппин. Пользователи не видят смысла в антироссийских ограничениях Германии, которые наносят больший вред самим гражданам ФРГ. «А чего он ждал от своей политики, хотя политикой это никак нельзя назвать, это только разрушение одной из богатейших стран и обнищание пенсионеров. И покуда на несогласных вешают „ярлык“ нацистов, совершенно закономерно, что многие сегодня назло выбирают АдГ. Такая политика, которую проводит „Светофор“ (правящая коалиция в Германии — прим. URA.RU), целиком и полностью направлена против собственного народа!» — написал пользователь Peter-Paul Reitz. В своей речи Шольц затрагивал тему инфляции и борьбы с ростом цен. Тем временем, по данным издания, в акции протеста принимали участие представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». Читатель под ником Michael Schäfer написал: «То, что левые и правые собрались для совместной демонстрации, не вцепившись при этом друг другу в глотки, — нонсенс. Когда левые и правые отбрасывают свои разногласия ради общей цели, это должно заставить правительство всерьез задуматься». Недовольные политикой пользователи поддержали протестующих, выкрикивающих канцлеру «проваливай». «Любой, кто проводит политику против собственных граждан, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает денег, чтобы раздавать их всему миру, вот только для собственных граждан их мало, если они вообще остались. Взглянув на нашу инфраструктуру, школы и так далее, остается только плакать. Больницы и дома престарелых давно работают на пределе возможностей. Шольц в этой стране никому не нужен. А, и если кто-то скажет, что только представители АдГ выражали недовольство, то этот мотив уже устарел», — считает Jörg Lange. Читатели посмеялись над обещаниями Шольца провести работу по обеспечению мер поддержки населения. «Все это вполне объяснимо после того, что „Светофор“ сделал с населением за время энергетического кризиса. Не понимаю, почему нельзя ограничить цену на электроэнергию, произведенную в Германии? Во Франции это сработало, а мы вместо этого получаем еще один налог. Так называемые льготы настолько смехотворно малы, что не помогают справиться с возросшим бременем», — поделился tobias hase. Пользователи начали сомневаться в самом руководстве страны. «Вероятно, в будущем это будет происходить чаще. Видимо, многие еще не осознали, с какими дополнительными расходами им придется столкнуться. Тогда уже могут возникнуть сомнения в самом руководстве страны», — предсказал один из комментаторов. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Немецкие СМИ отмечали, что депутаты Тино Шрупалла и Сара Вагенкнехт готовы «лизать сапоги» президенту России Владимиру Путину ради газа. Уточнялось, что Германия на 50% зависит от импорта российского газа и с этим не удастся покончить «в одночасье».