Четыре страны выступили против обстрелов атомной электростанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, а также исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвали к «военной сдержанности» из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Детали встречи приводит немецкое издание Handelsblatt.

«Поддержка Украины будет продолжаться. В связи с ситуацией на Запорожской АЭС главы государств и правительств призвали к военной сдержанности вблизи нее и оперативному визиту на место Международного агентства по атомной энергии», — отмечается в статье.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Был затронут вопрос «переговоров по ядерному соглашению с Ираном и его поведение в регионе».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с милитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под полным контролем российской армии находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и находится стратегически важный объект — Запорожская атомная электростанция. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория Луганской народной республики.

В свою очередь ВСУ начали обстрелы ЗАЭС в августе этого года. Они атаковали объект из дальнобойных орудий и нанесли удар из тяжелой артиллерии НАТО. все эти действия могут привести к катастрофе: в случае аварии на ЗАЭС радиацией накроет несколько европейских стран.