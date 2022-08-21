ФРГ, США, Британия и Франция хотят сдержать обстрелы ЗАЭС

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Четыре страны выступили против обстрелов атомной электростанции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, а также исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвали к «военной сдержанности» из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Детали встречи приводит немецкое издание Handelsblatt.

«Поддержка Украины будет продолжаться. В связи с ситуацией на Запорожской АЭС главы государств и правительств призвали к военной сдержанности вблизи нее и оперативному визиту на место Международного агентства по атомной энергии», — отмечается в статье.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Был затронут вопрос «переговоров по ядерному соглашению с Ираном и его поведение в регионе».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с милитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под полным контролем российской армии находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и находится стратегически важный объект — Запорожская атомная электростанция. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория Луганской народной республики.

В свою очередь ВСУ начали обстрелы ЗАЭС в августе этого года. Они атаковали объект из дальнобойных орудий и нанесли удар из тяжелой артиллерии НАТО. все эти действия могут привести к катастрофе: в случае аварии на ЗАЭС радиацией накроет несколько европейских стран.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, а также исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвали к «военной сдержанности» из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Детали встречи приводит немецкое издание Handelsblatt. «Поддержка Украины будет продолжаться. В связи с ситуацией на Запорожской АЭС главы государств и правительств призвали к военной сдержанности вблизи нее и оперативному визиту на место Международного агентства по атомной энергии», — отмечается в статье. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Был затронут вопрос «переговоров по ядерному соглашению с Ираном и его поведение в регионе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с милитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под полным контролем российской армии находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и находится стратегически важный объект — Запорожская атомная электростанция. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория Луганской народной республики. В свою очередь ВСУ начали обстрелы ЗАЭС в августе этого года. Они атаковали объект из дальнобойных орудий и нанесли удар из тяжелой артиллерии НАТО. все эти действия могут привести к катастрофе: в случае аварии на ЗАЭС радиацией накроет несколько европейских стран.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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