Уральский журналист удалил пост о Дугиной после жалобы в ФСБ

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Фоминцев удалил пост из своего telegram-канала, в котором он назвал смерть Дарьи Дугиной благоприятным обстоятельством для нескольких государственных журналистов и пиарщиков после жалобы на него в ФСБ и Следственный комитет России. Об этом журналист рассказал в telegram-канале «ИродЪ Уральский».
«Резонансный пост я удалил! Повторюсь — над смертью Дарьи Дуговой я не глумился! Про СВО я никогда не писал и про Армию России тоже», — заявил Фоминцев. Кроме этого, журналист принес извинения тем, кого оскорбили его слова.
Дарья, дочь философа Александра Дугина, погибла в ночь на 21 августа. Неизвестные заминировали машину, на которой девушка возвращалась домой. По данным СМИ, взрывное устройство предназначалось для ее отца.
Дмитрий Фоминцев прокомментировал смерть дочери философа: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо! Хорошо для наших пропагандонов. Киселеву, Соловьеву, Симоньян — им зарплату поднимут, все-таки и у них опасная профессия. Может, даже Кешке Воющему на болотах Шеремету копеечка перепадет, не зря все-таки надрывается».
Ранее URA.RU сообщало, что уральский журналист оправдался за свои слова и заявил, что он лишь констатировал факт — пропагандисты и пиарщики теперь будут больше зарабатывать. Также агентство рассказывало, что общественники попросили Следственный комитет и ФСБ проверить пост Фоминцева.
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