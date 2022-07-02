В Курганской области пообещали 300 тысяч лучшей трудовой семье

03 июля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Курганские трудовые династии пригласили участвовать в конкурсе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области проводит региональный конкурс среди трудовых династий с грантом в 300 тысяч рублей. Информация появилась на сайте областного правительства. «В Курганской области <…> проходит региональный конкурс „Лучшая трудовая династия“. Победители получат грант в размере 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства. Инициатором конкурса выступил губернатор Вадим Шумков. Чтобы принять участие в конкурсе, семьям нужно представить презентацию с заслугами, наградами, документами и достижениями трудовых поколений. Заявления принимают в управлении по труду и занятости региона до 8 июля. К участию приглашают трудовые династии из различных сфер занятости. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков раздаст гранты работникам культуры Курганской области. Победители получат по 100 тысяч рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Правительство Курганской области проводит региональный конкурс среди трудовых династий с грантом в 300 тысяч рублей. Информация появилась на сайте областного правительства. «В Курганской области <…> проходит региональный конкурс „Лучшая трудовая династия“. Победители получат грант в размере 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства. Инициатором конкурса выступил губернатор Вадим Шумков. Чтобы принять участие в конкурсе, семьям нужно представить презентацию с заслугами, наградами, документами и достижениями трудовых поколений. Заявления принимают в управлении по труду и занятости региона до 8 июля. К участию приглашают трудовые династии из различных сфер занятости. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков раздаст гранты работникам культуры Курганской области. Победители получат по 100 тысяч рублей.