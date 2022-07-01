Работники культуры получат гранты губернатора Курганской области

02 июля 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Заявки на конкурс лучших культработников принимаются до 5 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова вводят новую меру поддержки работников культуры. Лучшие представители отрасли, которых определит конкурсная комиссия, получат денежные вознаграждения, передает пресс-служба правительства региона. «Победителей определят сразу в нескольких номинациях — „Лучший преподаватель в сфере культуры“, „Лучший музейный работник“, „Лучший специалист дома культуры“, „Лучший библиотекарь“, „Лучший артист“. Их наградят дипломами и денежными премиями по 100 тысяч рублей каждая», — написано на сайте правительства. Денежное вознаграждение по итогам гранатового конкурса, как и в прошлом году, также получат лучшие учреждения сферы культуры и лучший коллектив в номинациях: «Школа года в сфере культуры и искусства», «Лучший музей», «Лучший дом культуры», «Лучшая библиотека», «Лучший творческий коллектив». Обладатели этих званий получат по 300 тысяч рублей. О том, что лучшим курганским медикам заплатят по 100 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. Постановление об этом подписал губернатор Вадим Шумков. Также агентство сообщало, что в Курганской области лучшим IT-компании и IT-специалистам вручали гранты от имени руководителя региона. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова вводят новую меру поддержки работников культуры. Лучшие представители отрасли, которых определит конкурсная комиссия, получат денежные вознаграждения, передает пресс-служба правительства региона. «Победителей определят сразу в нескольких номинациях — „Лучший преподаватель в сфере культуры“, „Лучший музейный работник“, „Лучший специалист дома культуры“, „Лучший библиотекарь“, „Лучший артист“. Их наградят дипломами и денежными премиями по 100 тысяч рублей каждая», — написано на сайте правительства. Денежное вознаграждение по итогам гранатового конкурса, как и в прошлом году, также получат лучшие учреждения сферы культуры и лучший коллектив в номинациях: «Школа года в сфере культуры и искусства», «Лучший музей», «Лучший дом культуры», «Лучшая библиотека», «Лучший творческий коллектив». Обладатели этих званий получат по 300 тысяч рублей. О том, что лучшим курганским медикам заплатят по 100 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. Постановление об этом подписал губернатор Вадим Шумков. Также агентство сообщало, что в Курганской области лучшим IT-компании и IT-специалистам вручали гранты от имени руководителя региона.