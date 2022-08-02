02 августа 2022

ТАСС: ВС РФ на Украине применили новейшую винтовку «Сталинград»

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
Российские снайперы применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снайперы специальных подразделений Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Снайперская винтовка Лобаева „Сталинград“ применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что винтовка «Сталинград» эффективно работала на дистанции до 1500 метров.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе спецоперации впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.

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Снайперы специальных подразделений Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Снайперская винтовка Лобаева „Сталинград“ применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что винтовка «Сталинград» эффективно работала на дистанции до 1500 метров. Ранее сообщалось, что российские войска в ходе спецоперации впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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