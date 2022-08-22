Дочь челябинского экс-губернатора выиграла суд за актив семьи

Процесс окончился в пользу Анны Дубровской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анна Дубровская, дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, добилась перевода на себя части требований магнитогорского банка к обанкротившемуся семейному активу ПО «Монтажник». Это следует из базы судебных дел.

«Заявление Дубровской Анны Борисовны, в котором она просит заменить конкурсного кредитора АО „Кредит Урал Банк“ на себя в реестре требований кредиторов должника в части требования в размере 10 млн рублей основной задолженности и процентов, поступило в суд 24 мая 2022 года. Представители кредитора АО „КУБ“ не возражал против удовлетворения заявленных требований. Суд определил: произвести замену АО „КУБ“ как конкурсного кредитора на правопреемника Дубровскую Анну Борисовну в части суммы требования 10 млн рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Поводом принять такое решение, как следует из текста документа, стала переуступка финансовой организацией части требований к «Монтажнику». Соответствующий договор был подписан между Дубровской и банком еще два года назад. Позднее она предприняла попытку войти в число залоговых кредиторов обанкротившейся фирмы, что дало бы семье экс-чиновника в ее лице получить существенное преимущество перед другими кредиторами. Перед этим Дубровскую включили в третью очередь кредиторов, признав долги в 415 млн 976 тысяч рублей.

Ранее Дубровская добивалась ареста имущества банка стоимостью порядка 1,3 млрд рублей. Головной офис банка находится в Магнитогорске, родном городе экс-губернатора. «КУБ» заявил свои требования к ПО «Монтажник» в феврале 2021 года и вошел в число кредиторов фирмы с претензиями в 342,6 млн. рублей. В «Кредит Урал Банке» заявили URA.RU, что не комментируют процесс в связи с требованием сохранить банковскую тайну. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается.

ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы три года назад стали доверенные лица Дубровских. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело, экс-директору «Монтажника» Алексею Павлюку предъявили обвинения по семи статьям УК РФ — он взят под стражу и дожидается приговора за решеткой. На имущество фирмы наложен арест, кредиторы оценивают долги «Монтажника» почти в 2 млрд рублей.