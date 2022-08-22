Аналитик Федяков назвал причины нового роста цен на бензин в РФ

22 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Российские нефтяные компании пытаются нивелировать свои потери на внешнем рынке за счет внутреннего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сокращение субсидирования нефтяных компаний на реализацию нефтепродуктов внутри России и большой дисконт на российскую нефть при торговле на международном рынке стали причинами повышения цен на бензин в стране. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Ключевыми факторами являются акцизы и те бюджетные правила, которые предполагали определенные субсидии нефтеперерабатывающим заводам или вертикальным нефтедобывающим компаниям на реализацию нефтепродуктов внутри страны. Сейчас по многим этим субсидиям правительство начинает ограничивать нефтяные компании, соответственно, нефтяным компаниям ничего не остается, как закладывать это в стоимость продукции, и она начинает потихонечку дорожать», — сказал Иван Федяков. «Второй немаловажный момент — многие нефтяные компании относились терпимо к нулевой рентабельности внутренних поставок нефтепродуктов, потому что зарабатывали в основном за счет поставок на экспорт. Сейчас, несмотря на то, что цены на нефть и нефтепродукты в мире держатся на высоком уровне, российская нефть торгуется с огромным дисконтом. Дисконт в 25-30% является аномально высоким для любого товара, а уж тем более такого ходового и ликвидного, как нефть и нефтепродукты», — добавил аналитик. По словам собеседника агентства, российские нефтяные компании пытаются нивелировать свои потери на внешнем рынке за счет внутреннего. «Нас не сильно должно радовать, что цены на нефть держаться на уровне 90 долларов за баррель, потому что российская нефть Urals в лучшем случае торгуется за 60. И объемы поставок в мире сокращаются, поэтому нефтяным компаниям приходится это учитывать и они начинают перезакладывать это в рентабельность внутреннего рынка, соответственно пытаются зарабатывать хотя бы внутри страны, так как нет возможности заработать снаружи», — объяснил он. Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров дал прогноз, что к осени в ряде регионов России может подорожать бензин и дизель. По его мнению, это может случиться из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. Предприниматели ожидают, что уже в сентябре цены на топливо могут вырасти на 3-4%. Тем временем в ХМАО уже увеличились цены на бензин на 2,7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокращение субсидирования нефтяных компаний на реализацию нефтепродуктов внутри России и большой дисконт на российскую нефть при торговле на международном рынке стали причинами повышения цен на бензин в стране. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Ключевыми факторами являются акцизы и те бюджетные правила, которые предполагали определенные субсидии нефтеперерабатывающим заводам или вертикальным нефтедобывающим компаниям на реализацию нефтепродуктов внутри страны. Сейчас по многим этим субсидиям правительство начинает ограничивать нефтяные компании, соответственно, нефтяным компаниям ничего не остается, как закладывать это в стоимость продукции, и она начинает потихонечку дорожать», — сказал Иван Федяков. «Второй немаловажный момент — многие нефтяные компании относились терпимо к нулевой рентабельности внутренних поставок нефтепродуктов, потому что зарабатывали в основном за счет поставок на экспорт. Сейчас, несмотря на то, что цены на нефть и нефтепродукты в мире держатся на высоком уровне, российская нефть торгуется с огромным дисконтом. Дисконт в 25-30% является аномально высоким для любого товара, а уж тем более такого ходового и ликвидного, как нефть и нефтепродукты», — добавил аналитик. По словам собеседника агентства, российские нефтяные компании пытаются нивелировать свои потери на внешнем рынке за счет внутреннего. «Нас не сильно должно радовать, что цены на нефть держаться на уровне 90 долларов за баррель, потому что российская нефть Urals в лучшем случае торгуется за 60. И объемы поставок в мире сокращаются, поэтому нефтяным компаниям приходится это учитывать и они начинают перезакладывать это в рентабельность внутреннего рынка, соответственно пытаются зарабатывать хотя бы внутри страны, так как нет возможности заработать снаружи», — объяснил он. Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров дал прогноз, что к осени в ряде регионов России может подорожать бензин и дизель. По его мнению, это может случиться из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. Предприниматели ожидают, что уже в сентябре цены на топливо могут вырасти на 3-4%. Тем временем в ХМАО уже увеличились цены на бензин на 2,7%.