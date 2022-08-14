В Совфеде предрекли ряду регионов РФ подорожание топлива

Ряду регионов Дальневосточного федерального округа грозит подорожание бензина и дизеля, считает Владимир Чернов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К осени в ряде регионов России может подорожать бензин и дизель из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. Такое предупреждение сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

По данным «Известий», в июне владельцы автозаправок получили уведомления от РЖД о том, что средства субсидии на перевозку топлива закончились, потому льгот больше не будет. Отмечается, что в 2022 году на субсидию в федеральном бюджете было заложено 9,8 миллиардов рублей, что покрывало издержки РЖД по перевозке топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — заявил Юрий Федоров.

Предприниматели ожидают, что уже в сентябре цены на топливо могут вырасти на 3-4%. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, повышение стоимости топлива грозит субъектам ДФО, которые расположены далеко от нефтеперерабатывающего завода в Комсомольское-на-Амуре и Хабаровске. То есть в «зоне риска» Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха, а также Сахалинская область, которая не имеет сухопутной границы с ДФО, уточнил он.

В России к концу 2021 года рекордно подорожал бензин. Тогда бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 8,5%. Эксперты фиксировали самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%. Однако уже в марте в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. Ранее в Совфеде предрекали рост цен на бензин из-за индексации тарифа в «Яндекс.Заправках».