Киев потребовал вернуть железный занавес для России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий
Европа должна закрыть путь для россиян, считает Кличко Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал вернуть железный занавес для всех жителей России. С таким заявлением городской глава выступил в интервью немецкому изданию Bild (заблокирован в РФ).

«Железный занавес должен вернуться. <…> Русские радуются жизни в Европе! Должны быть санкции, запреты на въезд, чтобы это стало невозможно», — сказал Кличко в интервью.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показало, что вероятность того, что для российской экономики наступит железный занавес равняется 10-15%.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал вернуть железный занавес для всех жителей России. С таким заявлением городской глава выступил в интервью немецкому изданию Bild (заблокирован в РФ). «Железный занавес должен вернуться. <…> Русские радуются жизни в Европе! Должны быть санкции, запреты на въезд, чтобы это стало невозможно», — сказал Кличко в интервью. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показало, что вероятность того, что для российской экономики наступит железный занавес равняется 10-15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...