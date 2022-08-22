Киев потребовал вернуть железный занавес для России

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал вернуть железный занавес для всех жителей России. С таким заявлением городской глава выступил в интервью немецкому изданию Bild (заблокирован в РФ).
«Железный занавес должен вернуться. <…> Русские радуются жизни в Европе! Должны быть санкции, запреты на въезд, чтобы это стало невозможно», — сказал Кличко в интервью.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) показало, что вероятность того, что для российской экономики наступит железный занавес равняется 10-15%.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»