Дугин впервые высказался о гибели дочери

Философ Александр Дугин, отец погибшей журналистки Дарьи Дугиной, впервые высказался о смерти своей дочери. Слова Дугина опубликовал в своем telegram-канале православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
«Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», — заявил Дугин.
Он отметил, что «враги России» убили ее «подло» и «исподтишка». Дугин назвал свою дочь православной девушкой и патриоткой, которая никогда не призывала к насилию.
Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. ФСБ назвали украинские спецслужбы организаторами убийства, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»