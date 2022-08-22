Дугин впервые высказался о гибели дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, гвоздики, цветы в руке
Александр Дугин надеется, что его дочь вдохновит россиян на подвиг Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Философ Александр Дугин, отец погибшей журналистки Дарьи Дугиной, впервые высказался о смерти своей дочери. Слова Дугина опубликовал в своем telegram-канале православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», — заявил Дугин.

Он отметил, что «враги России» убили ее «подло» и «исподтишка». Дугин назвал свою дочь православной девушкой и патриоткой, которая никогда не призывала к насилию.

Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. ФСБ назвали украинские спецслужбы организаторами убийства, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Философ Александр Дугин, отец погибшей журналистки Дарьи Дугиной, впервые высказался о смерти своей дочери. Слова Дугина опубликовал в своем telegram-канале православный бизнесмен и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев. «Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», — заявил Дугин. Он отметил, что «враги России» убили ее «подло» и «исподтишка». Дугин назвал свою дочь православной девушкой и патриоткой, которая никогда не призывала к насилию. Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. ФСБ назвали украинские спецслужбы организаторами убийства, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...