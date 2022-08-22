Украинские боевики устраивают «показательные PR-акции» для Киева, нападая на мирное население Донбасса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир батальона резервистов Максим Дроздов с позывным «Индус».
«Из многоэтажек делают „сэндвичи“: то есть они на верхних этажах, людей держат на средних этажах, и снова они — на нижних этажах. Это не позволяет бить артиллерии», — рассказал Максим Дроздов.
Также комбат рассказал о PR-акциях Вооруженных сил Украины в Донбассе, когда боевики нападают на мирное население ради того, чтобы его запугать. «Возьмут деревеньку, покошмарят-покошмарят и отползают. [Устраивают] такие „PR-акции“, „образцово-показательные победы“», — рассказал «Индус».
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Украинские боевики устраивают «показательные PR-акции» для Киева, нападая на мирное население Донбасса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир батальона резервистов Максим Дроздов с позывным «Индус». «Из многоэтажек делают „сэндвичи“: то есть они на верхних этажах, людей держат на средних этажах, и снова они — на нижних этажах. Это не позволяет бить артиллерии», — рассказал Максим Дроздов. Также комбат рассказал о PR-акциях Вооруженных сил Украины в Донбассе, когда боевики нападают на мирное население ради того, чтобы его запугать. «Возьмут деревеньку, покошмарят-покошмарят и отползают. [Устраивают] такие „PR-акции“, „образцово-показательные победы“», — рассказал «Индус». Ранее сообщалось, что украинские неонацисты под видом «спасения» мирных жителей привезли их на территорию завода в ДНР и удерживают их в качестве живого щита. Американский правозащитник Аджаму Барака обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи в попытке скрыть зверства ВСУ. 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики.