22 августа 2022
21 августа 2022

В Тюмени произошли взрыв и пожар на Лесобазе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В Тюмени в районе Лесобазы произошел пожар (архивное фото) Фото:

В Тюмени произошел пожар в районе Лесобазы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, перед возгоранием случился взрыв.

«Возгорание произошло в районе Лесобазы. Что именно горит, по-прежнему неизвестно», — говорится в посте группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменцы сообщают о взрывах с последующим возгоранием», — пишут в другом посте паблика. В других местных сообществах предположили, что горят склады на улице Сахалинской.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Пожар в районе Лесобазы
Фото:

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В Тюмени произошел пожар в районе Лесобазы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, перед возгоранием случился взрыв. «Возгорание произошло в районе Лесобазы. Что именно горит, по-прежнему неизвестно», — говорится в посте группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменцы сообщают о взрывах с последующим возгоранием», — пишут в другом посте паблика. В других местных сообществах предположили, что горят склады на улице Сахалинской. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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