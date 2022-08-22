В Тюмени в районе Лесобазы произошел пожар (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени произошел пожар в районе Лесобазы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, перед возгоранием случился взрыв.

«Возгорание произошло в районе Лесобазы. Что именно горит, по-прежнему неизвестно», — говорится в посте группы «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменцы сообщают о взрывах с последующим возгоранием», — пишут в другом посте паблика. В других местных сообществах предположили, что горят склады на улице Сахалинской.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.