Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский оскорбился из-за заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украину не примут в Североатлантический альянс ближайшие 30 лет. Парламентарий расстроился из-за того, что все время Киев обманывали, говоря о политике «открытых дверей».
«Это конечно очень интересно, узнать, что канцлер Германии [Олаф Шольц] сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про „открытые двери“», — написал в своем telegram-канале Максим Бужанский.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с демилитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. 12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техническое сотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс.
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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский оскорбился из-за заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украину не примут в Североатлантический альянс ближайшие 30 лет. Парламентарий расстроился из-за того, что все время Киев обманывали, говоря о политике «открытых дверей». Ранее издание Die Welt сообщило, что Олаф Шольц перед началом спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что ближайшие 30 лет у Украины нет шансов на вступление в НАТО. Канцлер также пытался убедить российского лидера в том, что альянс не представляет угрозы для РФ. «Это конечно очень интересно, узнать, что канцлер Германии [Олаф Шольц] сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про „открытые двери“», — написал в своем telegram-канале Максим Бужанский. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с демилитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. 12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техническое сотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс.