Экс-депутат Рады: Зеленский отдал приказ воровать российский газ

Зеленский поручил воровать российский газ, сообщил КиваФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
«Вчера Зеленский поставил задачу руководству „Нафтогаза“ проработать план, [изучить] возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, на данный момент в газохранилищах республики есть только половина объема, необходимого для отопительного сезона. «Поэтому было принято решение — красть!» — резюмировал экс-депутат.
Ранее депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавлял он.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «Вчера Зеленский поставил задачу руководству „Нафтогаза“ проработать план, [изучить] возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, на данный момент в газохранилищах республики есть только половина объема, необходимого для отопительного сезона. «Поэтому было принято решение — красть!» — резюмировал экс-депутат. Ранее депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавлял он.