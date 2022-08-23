Пермские власти будут искать мэра в Березники среди чиновников

Пермские власти обещают учесть мнения всех сторон при поиске кандидатуры нового мэра Березников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новым мэром Березников может стать кто-то из чиновников краевого правительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«Есть договоренность с калийщиками, что свою кандидатуру будет предлагать край, а не „Уралкалий“, как это было ранее. Возможно, это будет кто-то из краевых органов власти. Например, заместители министра», — отметил собеседник. По его словам, пока поиск не начался. Хотя Березники остались без мэра неделю назад, новый конкурс еще не объявлен и дата его назначения неизвестна.

Консультаций по поводу мэра с «Уралкалием» все равно не избежать, это ключевое предприятие в крае и в Березниках, которому принадлежит две трети мест в парламенте, добавляет другой собеседник в политтусовке края. «Сейчас ищут кандидатуру, которая устроит всех, „Уралкалий“ в том числе. Необязательно, что это будет кто-то из сотрудников компании. Главный критерий — лояльность», — отмечает он. Исторически предприятие непосредственно участвовало в политических процессах и в регионе, и тем более в Березниках, где расположено производство.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралкалия». На момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе администрации губернатора URA.RU сообщили, что к подбору кандидатуры второго по значимости города края будут подходить взвешенно и обстоятельно, с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Предыдущие мэры Березников были выходцами с «Уралкалия». В середине августа занимавший этот пост меньше двух лет, экс-сотрудник юридического подразделения «Уралхима» Константин Светлаков написал заявление об уходе по семейным обстоятельствам. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами. Среди претендентов на пост называют спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест „Березниковское шахтостроительное управление“» Михаила Кузвесова.