Жители ЯНАО нашли способ, как заработать на встречах с Артюховым

Жительница Нового Уренгоя продает плед со встречи с Дмитрием Артюховым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители ЯНАО продают пледы, которые получают на встречах с губернатором Дмитрием Артюховым в рамках «Честного маршрута». Согласно информации из объявления на сайте Avito, жительница Нового Уренгоя пытается продать плед за 8 500 рублей.

«Плед с надписью „Честный маршрут“ со встречи с Артюховым. Почти новый, в использовании был один раз. Плед с удобным фиксатором. Стоимость 8 500 рублей», — говорится в сообщении. Агентство попыталось связаться с продавцом. Однако на звонки корреспондента на момент публикации никто не ответил. В правительстве Ямала URA.RU сообщили, что получить наборы с символикой можно приняв участие в розыгрыше.

«Ямальцы активно интересуются мерчем „Честного маршрута“. В официальные аккаунты губернатора в социальных сетях пришло несколько десятков вопросов о том, как получить предметы с фирменной символикой. Это может сделать каждый желающий абсолютно бесплатно, приняв участие в конкурсах на площадках официальных аккаунтов правительства ЯНАО», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, «Честный маршрут» Артюхова в 2022 году сопровождается фирменным мерчем с изображением узнаваемых на Ямале элементов — дороги, чума, автомобиля. Члены команды губернатора носят фирменные худи и футболки, сам глава региона дарит мерч своим попутчикам в городах, а на вечерних уличных встречах жителей заботливо укрывают фирменными пледами и угощают горячим чаем в брендированных стаканах.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО распродают наборы «Малышу Ямала», которые получили от окружного правительства при рождении ребенка. Стоимость нового набора варьируется от 10 до 16 тысяч рублей. Использованный набор продают за четыре тысячи рублей.

Объявление на Avito