Названы сроки назначения нового главреда пермского «Эха Москвы»

23 августа 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Предыдущий главред написал заявление об увольнении Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Перми» будет назначен ориентировочно в сентябре. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Андрей Творогов. Предыдущий главред Роман Попов написал заявление об увольнении и ушел в отпуск. «Временно [главным редактором] буду я как генеральный директор. А имя того, кто займет эту позицию, мы сообщим отдельно. Ориентировочно в сентябре», — отметил Творогов. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Эхо Москвы в Перми» переходит в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня». В том числе по этой причине с радиостанции уходит главред Роман Попов. Пермское «Эхо» выходит в эфир с 7:00 до 11:00 (утреннее информационное шоу) в будни и с 17:00 до 21:00 (вечерние эфиры и тематические передачи). Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением.

Новый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Перми» будет назначен ориентировочно в сентябре. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Андрей Творогов. Предыдущий главред Роман Попов написал заявление об увольнении и ушел в отпуск. «Временно [главным редактором] буду я как генеральный директор. А имя того, кто займет эту позицию, мы сообщим отдельно. Ориентировочно в сентябре», — отметил Творогов. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Эхо Москвы в Перми» переходит в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня». В том числе по этой причине с радиостанции уходит главред Роман Попов. Пермское «Эхо» выходит в эфир с 7:00 до 11:00 (утреннее информационное шоу) в будни и с 17:00 до 21:00 (вечерние эфиры и тематические передачи). Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением.