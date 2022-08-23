Врач Богомолов назвал скрытую опасность пищевого отравления

23 августа 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Человек должен понимать, что повлияло на ухудшение состояния здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Человек может перепутать пищевое отравление с кишечным, поскольку они одинаково сказываются на здоровье, но при втором варианте необходимо обращаться в больницу. При симптомах пищевого отравления ситуация может завершиться наличием более опасного заболевания. Об этом URA.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. «Важно санитарно-эпидемиологическое благополучие региона. Мы понимаем, что некоторые кишечные инфекции проявляются в начале почти также, как и пищевые отравления, токсикоинфекции. Важно не забывать, что находясь в условной Индии, употребление некипяченой воды, не отмытых овощей и фруктов — это вероятность не пищевого отравления, а серьезной инфекции вплоть до холеры. Она точно также проявляется интенсивными потерями жидкости», — сказал Павел Богомолов. Как подчеркнул специалист, при кишечной инфекции человеку следует обратиться к врачу. «Лечение кишечных инфекций — стационарная история. Поэтому, когда мы говорим о взрослых, важно понимать, где ты находишься, какие риски, с чем может быть связано ухудшение самочувствия. В зависимости от этого можно самостоятельно бороться, если были съедены несочетаемые продукты», — заявил собеседник агентства. Ранее в Серове (Свердловская область) почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что кишечные, как и респираторные инфекции могут передаваться через рукопожатия и объятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может перепутать пищевое отравление с кишечным, поскольку они одинаково сказываются на здоровье, но при втором варианте необходимо обращаться в больницу. При симптомах пищевого отравления ситуация может завершиться наличием более опасного заболевания. Об этом URA.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. «Важно санитарно-эпидемиологическое благополучие региона. Мы понимаем, что некоторые кишечные инфекции проявляются в начале почти также, как и пищевые отравления, токсикоинфекции. Важно не забывать, что находясь в условной Индии, употребление некипяченой воды, не отмытых овощей и фруктов — это вероятность не пищевого отравления, а серьезной инфекции вплоть до холеры. Она точно также проявляется интенсивными потерями жидкости», — сказал Павел Богомолов. Как подчеркнул специалист, при кишечной инфекции человеку следует обратиться к врачу. «Лечение кишечных инфекций — стационарная история. Поэтому, когда мы говорим о взрослых, важно понимать, где ты находишься, какие риски, с чем может быть связано ухудшение самочувствия. В зависимости от этого можно самостоятельно бороться, если были съедены несочетаемые продукты», — заявил собеседник агентства. Ранее в Серове (Свердловская область) почти 100 человек пострадали от энтеровирусной инфекции в Серове. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что кишечные, как и респираторные инфекции могут передаваться через рукопожатия и объятия.