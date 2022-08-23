РФ представила в ООН доказательства вины Киева в ситуации на ЗАЭС

24 августа 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

В ООН представили снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Киевом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова постпреда РФ. По оценкам Небензи, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала. Дипломат еще раз подчеркнул готовность Москвы оказать максимальное содействие в визите миссии МАГАТЭ на АЭС. Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной ей задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация республики.

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН снимки, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова постпреда РФ. По оценкам Небензи, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала. Дипломат еще раз подчеркнул готовность Москвы оказать максимальное содействие в визите миссии МАГАТЭ на АЭС. Ранее Россия отправила в Совбез ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий и исходов. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ предупреждали о готовящейся Киевом провокации на объекте. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной ей задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация республики.