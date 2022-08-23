Евгению Ройзману грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в квартире которого с раннего утра 24 августа проводят обыски, повели на обыск в музей Невьянской иконы. Впервые после задержания он смог рассказать журналистам чуть происходящего.

«Мы про свою страну все знаем. Ничего нового. Вменяют статью 280.3, завели уголовное дело. Фактически за одну фразу про (спецоперацию, — прим. ред.) на Украине. Я везде эту фразу говорил, и сейчас повторю. Судя по всему, этапируют в Москву», — рассказал он.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до трех лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.