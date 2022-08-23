Курганцы пожаловались на обыски из-за работы с фирмой депутата

Следователи ищут информацию по маслодельному заводу в Куртамышском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен из Курганской области рассказал, что к нему и сотрудникам его предприятия пришли следователи с обысками. Интерес силовиков он расценивает как следствие совместной работы с компанией «Возрождение», возглавляемой депутатом областной думы Александром Обласовым. Об этом коммерсант рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU на условиях анонимности.

«Пришли следователи с обысками ко мне в квартиру, а также к моему сотруднику. Забрали компьютер у ребенка коллеги, ищут любую информацию по маслодельному заводу в Куртамышском районе», — сообщил предприниматель. Также он добавил, что допросы в налоговой инспекции по поводу сотрудничества с СППК «Возрождение» продолжаются не первый год.

Претензии налоговиков к Обласову могли возникнуть после того, как руководитель перерабатывающего предприятия подал заявление на налоговый вычет НДС, предположил бизнесмен. Тогда стали искать документы, которые могли бы доказать обманный умысел Обласова.

После того как на самом маслозаводе налоговая документов не нашла, к обыскам в компании и у партнеров подключились сотрудники следкома. «Обласов вложил немало своих денег, чтобы достроить завод и чтобы предприятие работало, а структуры пытаются найти доказательства, что он хочет деньги себе присвоить», — комментирует бизнесмен происходящее. Также он заметил, что в подобных условиях желающих работать с государственными грантами и средствами становится все меньше.

Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК РФ по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии курганского депутата облдумы Александра Обласова прошли обыски. Сам депутат возмущен претензиями силовиков и заявил о препонах в работе маслозавода.