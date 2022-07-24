Бастрыкин раскрыл, против кого заведены уголовные дела на Украине

Против лиц, причастных к преступлениям на Украине возбуждено порядка 1,3 тысячи уголовных дел. В число фигурантов дел входят не только политики и националисты, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. […] Возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения, по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. […] Возбуждено пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих РФ, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими. Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей», — передал Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ключевой ее целью президент России Владимир Путин объявил освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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Против лиц, причастных к преступлениям на Украине возбуждено порядка 1,3 тысячи уголовных дел. В число фигурантов дел входят не только политики и националисты, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. […] Возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения, по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. […] Возбуждено пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих РФ, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими. Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей», — передал Бастрыкин в интервью «Российской газете». Спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ключевой ее целью президент России Владимир Путин объявил освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.