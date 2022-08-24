Гостиница Кургана, где живет замгубернатора, получила 2 звезды

Гостиница «Зауралье» принадлежит правительству Курганской области (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительственная гостиница «Зауралье», в которой живет заместитель губернатора Курганской области, получила категорию «две звезды». Об этом говорится сайте Федерального агентства по туризму.

«Гостиница „Зауралье“ ГБУ „Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области“. Присвоенная категория: две звезды. Свидетельство действует до 25 ноября 2024 года», — говорится на сайте. В гостинице располагается один двухместный люксовый номер, один номер полулюкс и восемь номеров первой категории на 12 мест.

Ранее URA.RU писало, что отель «MOST», принадлежащий жене курганского бизнесмена, получил «четыре звезды». По данным СБИС, владельцем является индивидуальный предприниматель Ирина Парышева. Курганским санаториям «Лесники» и «Озеро Медвежье» были присвоены категории «без звезд». Также сообщалось, что в Кургане продают две действующие гостиницы. Готовый бизнес стоит более 44 млн рублей.