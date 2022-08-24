Самойлов обрушился на Макаревича и Шевчука из-за СВО. «Звездная болезнь»

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Вадим Самойлов в Асбесте. Свердловская область, рок-музыкант, рок, самойлов вадим, рок-музыка
Лидер «Агаты Кристи» выступил с критикой лидеров «ДДТ» и «Машина времени» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с критикой музыкантов: лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича из-за их позиции по спецоперации. По его словам, трезво оценить конфликт на Украине им могла помешать звездная болезнь.

«Киев восемь лет обстреливал не только ополченцев, но и мирных граждан ДНР и ЛНР. Думаю, эти музыканты по каким-то причинам не захотели разбираться в ситуации. Что им помешало — не знаю. Подозреваю, что это некая звездная болезнь, которая застилает глаза человеку в оценке реальности», — уточнил он в интервью газете «Аргументы и Факты».

Музыкант уверен том, что любой здравомыслящий человек понимает, что ужесточение конфликта на Украине началось еще восемь лет назад. В качестве причины всей этой ситуации Самойлов приводит госпереворот в Киеве и пришедший к власти нацистский режим.

Ранее суд признал лидера ДДТ виновным в дискредитации армии РФ. В свою очередь, лидер «Агаты Кристи» Самойлов стал кандидатом на выборы в гордуму Асбеста.

В настоящий момент Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса от киевского режима. РФ начала специальную операцию с 24 февраля.

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Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с критикой музыкантов: лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича из-за их позиции по спецоперации. По его словам, трезво оценить конфликт на Украине им могла помешать звездная болезнь. «Киев восемь лет обстреливал не только ополченцев, но и мирных граждан ДНР и ЛНР. Думаю, эти музыканты по каким-то причинам не захотели разбираться в ситуации. Что им помешало — не знаю. Подозреваю, что это некая звездная болезнь, которая застилает глаза человеку в оценке реальности», — уточнил он в интервью газете «Аргументы и Факты». Музыкант уверен том, что любой здравомыслящий человек понимает, что ужесточение конфликта на Украине началось еще восемь лет назад. В качестве причины всей этой ситуации Самойлов приводит госпереворот в Киеве и пришедший к власти нацистский режим. Ранее суд признал лидера ДДТ виновным в дискредитации армии РФ. В свою очередь, лидер «Агаты Кристи» Самойлов стал кандидатом на выборы в гордуму Асбеста. В настоящий момент Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса от киевского режима. РФ начала специальную операцию с 24 февраля.
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