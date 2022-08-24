Небензя назвал Запад соучастником преступлений Киева

24 августа 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Постпред РФ при ООН назвал Запад соисполнителем преступлений на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений Киева против мирных граждан на Украине. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Дипломат указал на многочисленные поставки западного вооружения, «добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог». «Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которой был нанесен удар по колонии в Еленовке», — сказал Небензя. Его слова приводит РИА «Новости». Страны Запада поддерживают Киев в рамках спецоперации РФ по защите республик Донбасса. В августе США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что личную ответственность за преступления боевиков несет президент республики Владимир Зеленский.

Запад становится соучастником и соисполнителем преступлений Киева против мирных граждан на Украине. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Дипломат указал на многочисленные поставки западного вооружения, «добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог». «Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами украинцы, невозможно без согласования с поставщиками, становятся еще и соисполнителями. Это в первую очередь касается американских РСЗО HIMARS, с помощью которой был нанесен удар по колонии в Еленовке», — сказал Небензя. Его слова приводит РИА «Новости». Страны Запада поддерживают Киев в рамках спецоперации РФ по защите республик Донбасса. В августе США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что личную ответственность за преступления боевиков несет президент республики Владимир Зеленский.